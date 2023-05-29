رامي بن سبعيني يقترب من الانضمام إلى دورتموند في الصيف

يقترب نادي بروسيا دورتموند الألماني من إبرام صفقة عربية لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2022-2023.

دورتموند يحسم صفقة ضم الجزائري رامي بن سبعيني في الصيف

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، والذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" العالمية، فإن نادي دورتموند يرغب في التعاقد مع النجم الجزائري رامي بن سبعيني، لاعب بروسيا مونشنجلادباخ.

وأفاد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه على "تويتر"، أن رامي بن سبعيني وقع على العقود وخضع للفحص الطبي، تمهيدًا لانتقاله إلى صفوف بروسيا دورتموند في الصيف في صفقة انتقال حر بالمجان.

وأكد الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو"، أن الصفقة أصبحت محسومة، وسيصدر البيان الرسمي من بروسيا دورتموند في وقت قريب.

وأشار الصحفي "رومانو"، إلى أن رامي بن سبعيني سيكون بديلًا للبرتغالي رافائيل جوريرو، الذي سيغادر صفوف دورتموند مجانًا هذا الصيف.

وانتهى العقد الحالي للجزائري رامي بن سبعيني رفقة بروسيا مونشنجلادباخ في نهاية الموسم الحالي، وقرر اللاعب عدم تجديد عقده.

ويُجيد اللاعب الجزائري، صاحب الـ28 عامًا، اللعب في مركز الظهير الأيسر ولاعب الوسط الدفاعي.

يذكر أن فريق بروسيا دورتموند قد أنهى الموسم الحالي في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 71 نقطة، خلف بايرن ميونخ صاحب الصدارة بفارق الأهداف فقط.

وبناءً عليه، توّج فريق بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم الحادي عشر على التوالي.