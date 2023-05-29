"الدستور" يكشف كواليس خناقة دونجا وبيسو فى تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشادة كلامية بين عماد نبيل دونجا لاعب وسط الفريق، ومحمد حسام بيسو زميله في الفريق، بسبب تدخل الأخير في كرة مشتركة بالتدريبات الجماعية.

ودخل دونجا وبيسو في كرة مشتركة خلال التقسيمة الفنية في التدريبات الجماعية، التي وضعها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة.

وعلم "الدستور" أن التدريبات الجماعية بالأمس شهدت شدًا بين دونجا وبيسو، وتعالت الأصوات، ما أدى إلى تدخل أحمد مجدي الذي اجتمع باللاعبين ووجه اللوم والعتاب لدونجا.

كما علم "الدستور" أن ما حدث كان في حضور أوسوريو، وبعد تدخل أحمد مجدي وهدوء الأمر، استدعى المدير الفني دونجا وعاتبه عتابًا شديدًا، مؤكدًا له أنه من غير المقبول تعنيف بيسو زميله في الفريق بهذا الشكل، لأنه ليس لاعبًا ناشئًا.