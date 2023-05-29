الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الدستور" يكشف كواليس خناقة دونجا وبيسو فى تدريبات الزمالك

عماد نبيل دونجا لاعب
عماد نبيل دونجا لاعب وسط الزمالك

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مشادة كلامية بين عماد نبيل دونجا لاعب وسط الفريق، ومحمد حسام بيسو زميله في الفريق، بسبب تدخل الأخير في كرة مشتركة بالتدريبات الجماعية.

ودخل دونجا وبيسو في كرة مشتركة خلال التقسيمة الفنية في التدريبات الجماعية، التي وضعها الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة.

وعلم "الدستور" أن التدريبات الجماعية بالأمس شهدت شدًا بين دونجا وبيسو، وتعالت الأصوات، ما أدى إلى تدخل أحمد مجدي الذي اجتمع باللاعبين ووجه اللوم والعتاب لدونجا.

كما علم "الدستور" أن ما حدث كان في حضور أوسوريو، وبعد تدخل أحمد مجدي وهدوء الأمر، استدعى المدير الفني دونجا وعاتبه عتابًا شديدًا، مؤكدًا له أنه من غير المقبول تعنيف بيسو زميله في الفريق بهذا الشكل، لأنه ليس لاعبًا ناشئًا.

احمد مجدي التدريبات الجماعية الزمالك الكولومبي خوان كارلوس طلائع الجيش محمد حسام بيسو

الأكثر قراءة

ندوة عن التنمر في المجتمع الجامعي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف

تنفيذ 4 قوافل بيطرية مجانية فى الغربية

"تعليم الوادي الجديد" يعلن فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

إلزام 327 جهة بتطبيق منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور.. 15 أغسطس

استعدادات أمنية لتأمين مباراة الأهلى وسيراميكا الليلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

أجندة أردوغان.. كيف سيتحرك الرئيس التركى حيال إسرائيل فى ولايته الجديدة؟

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله