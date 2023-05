أشهر نجوم العالم يجتمعون بألبوم موسيقي من فيلم "باربي"

أعلنت أتلانتيك ريكوردز عن استعدادها لإصدار ألبوم موسيقي جديد بعنوان "BARBIE THE ALBUM"، الذي يضم أغاني لأشهر نجوم العالم والذي سيرافق الفيلم المنتظر صدوره هذا الصيف بعنوان "باربي"، من بطولة مارجو روبي ورايان جوسلينج والذي توزعه وارنر بروز .

بداية التشويق لهذا الألبوم انطلقت مع أول أغنية للنجمة دوا ليبا، والتي تشارك أيضاً بإطلالة خاصة في الفيلم، بعنوان "Dance The Night" من إنتاج مارك رونسون، وهي أغنية الإعلان الرسمي للفيلم، والأغنية صدرت على طريقة الفيديو كليب، بقالب استعراضي مبهر يعكس روح الأغنية الفرحة مع ظهور خاص لكاتبة فيلم "باربي" ومخرجته والمنتجة التنفيذية جريتا جيرويج.

بالتوازي أصبح ألبوم "BARBIE THE ALBUM" متوفر للحجز المسبق عبر مختلف المنصات الموسيقية على أن يصدر بشكل كامل في 21 يوليو القادم موعد العرض الجماهيري الأول للفيلم عالمياً، ومن المنتظر أن يتضمن الألبوم أغاني من أشهر النجوم العالميين منهم كارول جي، نيكي ميناج، ايس سبيس، ليزو، شارلي اكس سي اكس، بينك بانترز، افا ماكس، دومينيك فايك، ذا كيد لاروي وغيرهم ، كما سيقدم بطل الفيلم رايان جوسلينج أغنية خاصة من الفيلم بالشخصية التي يجسدها.

فيلم "باربي" هو عمل كوميديا رومانسية ويعتبر من أكثر الأعمال المنتظرة عالمياً هذا الصيف، وهو من إخراج جريتا جيرويج وبطولة مارجو روبي، رايان جوسلينج، أمريكا فيرارا، سيمو ليو، كيت مكينون، الكسندرا شيب، إيما ماكي، ويل فيرل، إيسا راي، مايكل سيرا وهاري نيف، وتدور أحداث القصة حيث تعيش دمية في مدينة باربيلاند تُدعى باربي، وحينما تُطرد من المدينة بسبب عدم كونها مثالية، تنطلق في مغامرة بالعالم الحقيقي على أمل إثبات جدارتها والعودة إلى وطنها.

الفيلم من تأليف جريتا جيرويج ونوا بومباش ، عن شخصية "باربي" ، إنتاج ديفيد هيمان، مارجوت روبي، توم أكيرلي، روبي برينر. المنتجون التنفيذيون هم مايكل شارب، جوسي ماكنمارا، ينون كريز، كورتيناي فالنتي، توبي إمريش وكيت آدامز.

فيما يلي قائمة أغاني الألبوم:

‏1.Lizzo – Pink

‏2.Dua Lipa – Dance The Night

‏3.Nicki Minaj & Ice Spice – Barbie World (with Aqua)

‏4.Charli XCX – Speed Drive

‏5.KAROL G – WATITI (feat. Aldo Ranks)

‏6.TBA

‏7.Tame Impala – Journey To The Real World

‏8.Ryan Gosling – I’m Just Ken

‏9.Dominic Fike – Hey Blondie

‏10.HAIM – Home

‏11.TBA

‏12.The Kid LAROI – Forever & Again

‏13.Khalid – Silver Platter

‏14.PinkPantheress – Angel

‏15.GAYLE – butterflies

‏16.Ava Max – Choose Your Fighter

‏17.FIFTY FIFTY – Barbie Dreams (feat. Kali)