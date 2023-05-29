الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مشارك في معرض الزهور: نمتلك ميزة تنافسية في هذا المجال.. والأسعار تبدأ من جنيهان إلى نصف مليون

معرض زهور الربيع
معرض زهور الربيع

واصل معرض زهور الربيع الـ90 والمقام حاليا في المتحف الزراعي بالدقي فعالياته والذي افتتحه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو ليس فقط مجرد مكان يلتقى فيه البائع مع المشتري أو حتى قاعة للمنتجين والزراع لعرض منتجاتهم والترويج لها بل هو حدث ثقافى جمالي تنتظره كل عام الأسرة المصرية وآلاف الزائرين للاستماع بمناظر الورد والزهور الجميلة والنزهة وقضاء وقت جميل ثم يأتي الشراء في المرحلة الثانية.

وقال أحد قدامى المشاركين في المعرض المهندس شبل مرسي إنه يعمل في مجال الزهور ونباتات الزينة منذ 40 عاما تقريبا وأنه أول من قام ببيع ورود القطف بالسنتمتر حيث كان يقوم بتوزيعها على محلات وسط البلد.

ورغم أنه لا يمتلك أصلا مزرعة في هذا المجال ولكن متواجد في معرض زهور الربيع على مدار 4 عقود وتربطه علاقات طيبة مع كل منتجى الزهور والزينة في مصر.

وأضاف شبل أننا نمتلك ميزة تنافسية وتصديرية في هذا المجال تستطيع تحقيق عائد كبير بالعملة الأجنبية للناتج القومي المصري.

وأكد "شبل" بأن المعرض هذا العام يحتوى على أكثر من 1000 نوع نباتي وبأسعار تناسب كافة المستويات تبدأ من 2 جنيه فقط وحتى نصف مليون جنيه لبعض الأنواع النادرة من الأشجار والتي عمرها يتجاوز مئات السنين.

يذكر أن معرض زهور الربيع يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.

والمعرض مفتوح يوميا من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.

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