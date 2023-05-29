الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رجال الشرطة ينظمون حملة للتبرع بالدم للمرضى في البحر الأحمر

حملة للتبرع بالدم
حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم شارك فيها عدد من رجال الشرطة من قوة المديرية.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين، على هذا الدور الإنساني الذى يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

وتولي وزارة الداخلية اهتماما خاصاً بملف الأمن الإنساني، من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة.

 مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

مديرية أمن البحر الأحمر قطاع الخدمات الطبية رجال الشرطة

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