اعترافات المتهمين بخطف طالب بسبب خلافات مع والده في الزيتون

اعترف المتهمون بخطف طالب أجنبي بمنطقة الزيتون أمام جهات التحقيق بارتكابهم جريمة خطف طالب أجنبي ومساومه والده على مبالغ مالي.

وأقر المتهمين بوجود خلافات مالية مع والد المجني عليه موضحين بأنهم كانوا شركاءه في إحدى المحلات التجارية وقام بالنصب عليهم واستولى علي مبالغ مالية منهم وبرر خسارتها في التجارة فحضر في ذهنهم خطف نجله ومساومته على أموالهم الذى قام بسرقتها منهم .

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.