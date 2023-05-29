الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتيسير حركة السير بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قوص.

حادث انقلاب سيارة قرية شنهور مركز قوص جنوب

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