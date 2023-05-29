إصابة 9 فى حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب 9 أشخاص، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة كبوت بقرية شنهور التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى وتيسير حركة السير بالطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة، لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلى مستشفى قوص.