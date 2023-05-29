الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط مسئول محطة وقود بالقاهرة لتجميعه البنزين وإعادة بيعه بالسوق السوداء

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (مسئول عن محطة وقود– الكائنة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة)، لقيامه بتجميع كميات كبيرة من البنزين 92، من محطة الوقود محل عمله، وإعادة بيعـــها بالسـوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفترى على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، تبين وجود عجز فى كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار (16549 لتر بنزين 92).

وبمواجهته اعترف باستيلائه على المضبوطات من محطة الوقود، بقصد التصرف فيها بالبيع بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية مديرية امن القاهرة قسم شرطة حدائق القبة

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