الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الهلال الأحمر: توفير 1000 خدمة لمرضى الغسيل الكلوى بالإسكندرية شهريًا

الغسيل الكلوي
الغسيل الكلوي

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصرى، عن توفير 1000 خدمة لمرضى الغسيل الكلوى شهريا.

وأكدت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، أن جهاز الغسيل الكلوي يعمل على إزالة الفضلات والسوائل التي لم تعد الكلى قادرة على إزالتها من الجسم، كما يساهم في الحفاظ على توازن الجسم عن طريق تصحيح مستويات المواد السامة المختلفة في الدم.

وأطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة "نشعر بمعاناتكم" لاسقاط الضوء على مرضى الغسيل الكلوي الذين يعانون بشكل يومي من ضغوطات متكررة، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات لهم.

وأكدت الجمعية، أنه يتم توفير وحدات غسيل كلوي بالمحافظات التالية:
- 11 ماكينة بمستشفى قنا.
-30 ماكينة بمستشفى سوهاج.
-15 ماكينة بمستشفى باكوس بالاسكندرية.

وأكدت على توفير المزيد من الأجهزة بوحدات الغسيل الكلوي فى مستشفيات الغربية والدقهلية والبحيرة، علاوة على زيادة سعة الوحدات الحالية وصيانتها بشكل دوري وتوفير المستهلكات.

وتابعت، انه يوجد خدمات للدعم النفسي عبر الهاتف من خلال الخط الساخن  15322.

مرضى ألزهايمر

كما أطلقت جمعية الهلال الأحمر المصري، حملة لدعم مرضى ألزهايمر، الذين يعانون بشكل يومي من نقص الخدمات المقدمة لهم والإهمال نتيجة التقدم فى السن.

وأكدت أنها توفر دورا للمسنين المقتدرين مادياً وغير المقتدرين بمحافظات الإسكندرية والقليوبية وبني سويف.

وأشارت إلى تقديم العناية اللازمة لهم، كما يتم توفير الخدمات الأساسية والترفيهية لهم علاوة على جلسات الدعم النفسي.

وأوضحت أنه يتم توعوية مسؤولي الدور، كما يتم توفير احتياجاتهم الاساسية قدر الإمكان، وأيضا إجراء زيارات مختلفة لتوفير الخدمات الصحية والدعم النفسي لهم.

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