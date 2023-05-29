الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

جريدة الدستور

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة اختطاف طالب بالإسكندرية لخلافات مالية مع أحد أقاربه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، من (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم) بغياب نجلها "طالب"، واتهامها أحد الأشخاص (عامل- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بأنه وراء ارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين (نجل عم المختطف- مقيم بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة "وحاليا خارج البلاد").

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من (المشكو فى حقه، بالاشتراك مع "3 أشخاص آخرين- لأحدهم معلومات جنائية"- مقيمين بنطاق محافظتى الإسكندرية والبحيرة)، ولدى تضييق الخناق عليهم من قِبل الأجهزة الأمنية قاموا بإطلاق سراح المختطف، وقد تم العثور عليه، وبمناقشته قرر بقيام أحد المتهمين بالتواصل معه من خلال حساب "يحمل اسم نجل عمه المتواجد بالخارج" على موقع "فيسبوك" واستدراجه بزعم تسليمه أوراقا ومبالغ مالية خاصة بنجل عمه، ولدى وصوله لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة كرموز، قاموا باصطحابه بسيارة "ملك وقياده أحدهم" لإحدى المزارع بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة، واستولوا على "هاتفه المحمول"، وإطلاق سراحه عقب ذلك.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

الداخلية اختطاف طالب بالإسكندرية وزارة الداخلية مديرية أمن الإسكندرية

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بسبب خلافات مع عائلته.. القبض على المتهمين باختطاف طالب بالإسكندرية

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