الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اعترف بترويج الهيروين.. حبس ديلر التجمع الخامس 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس ديلر
حبس ديلر

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بترويج مخدر الهيروين بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة، حيث تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس، من ضبط شخص عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالى وبمناقشته أقر بترويجه المواد المخدرة بقصد الإتجار، والكسب الغير مشروع منها، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق

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