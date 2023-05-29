الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"النواب" يحيل تعديلات قانون التعليم ومشروع قانون إنشاء نقابة الإنشاد الديني للجان المختصة

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة العامة اليوم، مشروعي قانونين مُقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما.

1) مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة آيات الحداد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء نقابة الإنشاد الديني، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة،الشئون الدينية والأوقاف، والشئون الدستورية والتشريعية.

2) مشروع قـانون مُقدم من السيدة النائبة سكينة سلامة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والذي أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

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