في إفصاح للبورصة.. أقساط "المهندس للتأمين" ترتفع إلى 751.6 مليون جنيه في تسعة أشهر

كشفت شركة المهندس للتأمين في إفصاح للبورصة اليوم، أن مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين، اعتمد المركز المالي للشركة عن التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي 2022/2023 في الفترة من أول يوليو 2022 حتى نهاية مارس من العام الحالي.

كشفت المؤشرات المالية عن ارتفاع إجمالي الأقساط لتسجل 751.6 مليون جنيه، في أول تسعة أشهر من العام المال الحالي، مقابل 527.4 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2021/2022 بارتفاع قيمته 224.2 مليون جنيه، بنسبة نمو تصل إلى 42.5%.

وقفز إجمالي الاستثمارات لتسجل 1.14 مليار جنيه تقريبًا مقابل 924.10 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة بنسبة نمو تصل إلى 28.1% تقريبا، فيما شهد صافي الدخل من الاستثمار نموًا بنسبة 15.7% ليسجل 86.1 مليون جنيه في أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي مقابل 74.4 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وبلغت فاتورة التعويضات المسددة للعملاء، نحو 309.6 مليون جنيه، مقابل 194.6 مليون جنيه خلال فترتي المقارنة.