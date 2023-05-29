برلمانى: لقاء الرئيس السيسى بمجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يعكس دعمه غير المحدود للثقافة

ثمن النائب مصطفي سالمان، عضو مجلس الشيوخ، جميع القضايا التى تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه المهم بأعضاء مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية، خاصة تأكيده على أهمية التجديد المستمر في أطر وأساليب عمل المكتبة، وقيامها بدعم البرامج البحثية الجديدة، وأنماط التعليم المبتكرة، فضلًا عن تحفيز قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم الإبداعية، مع العمل على تعميم دور المكتبة في هذا الصدد، ليشمل دعم الإبداع والابتكار على كل المستويات، وهو ما يعكس دعم الرئيس غير المحدود للثقافة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود مكتبة الإسكندرية لنشر العلم والمعرفة تعكس حرص القيادة السياسية في مصر على أهمية نشر الوعي والثقافة وتشجيع الدولة ومساندتها لكل ما هو يمثل لنا قيمة ثقافية، وعلى رأسها مكتبة الإسكندرية.

وأكد النائب مصطفي سالمان، أن اهتمام الرئيس السيسي بمكتبة الإسكندرية غير محدود، حيث إنه يشجع الثقافة والعلم والمكتبة باعتبارها نافذة مصر على العالم ونافذة العالم على مصر، كما أن الرئيس هو رئيس مجلس الأمناء بمكتبة الإسكندرية، مما يظهر دوره الكبير في الاهتمام بالثقافة.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعطي اهتمامًا كبيرًا بمكتبة الإسكندرية، التي تعد صرحًا من صروح العلم والثقافة، ومنارة للثقافة وتمتد جذورها في أعماق التاريخ، حيث حرص الرئيس السيسي خلال اللقاء على الاستماع إلى رؤى وأفكار أعضاء مجلس الأمناء.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية يضم نخبة من الشخصيات الدولية البارزة وعددًا من كبار العلماء والمفكرين المصريين والأجانب، من بينهم الدكتور مجدي يعقوب، والدكتور أكمل الدين أوغلو، الأمين العام السابق لمنظمة التعاون الإسلامي، وميجيل موراتينوس، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات، والدكتور مفيد شهاب، ومحمد بن عيسى وزير الخارجية والثقافة المغربي الأسبق، والشيخة مي بنت محمد آل خليفة، الوزيرة السابقة والرئيسة السابقة لهيئة البحرين للثقافة والآثار، والمهندس هاني عازر، وأمينة محمد، وزيرة الثقافة الكينية السابقة، وسامية نكروما، الرئيس السابق لحزب المؤتمر الشعبي في غانا، والدكتور محمد سلماوي.