الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

هجوم إسرائيلي على
هجوم إسرائيلي على دمشق

تداولت وكالة الأنباء السورية الرسمية مساء أمس الأحد أنباء عن هجوم إسرائيلي على العاصمة السورية دمشق. وتم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي، قبل منتصف الليل بقليل، حيث هاجمت المقاتلات الإسرائيلية المدينة على دفعتين.

فيما أصدرت القوات السورية بياناً قالت فيه إن إسرائيل "نفذت هجوماً جوياً" واستهدفت "مواقع معينة في محيط دمشق". وحسب السوريين، فقد أسقطت أنظمة دفاع مضادة للطائرات عدة صواريخ.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره المملكة المتحدة، إن الهجوم يتضمن جزأين. والنتيجة الثالثة غير المقصودة هي أن صاروخ دفاع جوي أطلقه السوريون ربما يكون هو ما سقط في العاصمة. كما أفاد المرصد بأن الغارة أصابت عناصر من حزب الله، ولم تقع أضرار.

واستهدفت الضربات الجوية، حسب المنظمة الحقوقية، قاعدة دفاع جوي سورية تعمل إلى جانب عناصر حزب الله، وكذلك منطقة غير معلنة قرب مطار دمشق الدولي.

الضربات الأخيرة

نفذت القوات الجوية الإسرائيلية غارة قبل ثلاثة أسابيع في حلب، عندما تعرضت القوات الموالية لإيران للهجوم، والتي كانت تحتفظ بمخزن أسلحة لحزب الله، وأسفرت عن قُتل جندي سوري وأصيب سبعة آخرون في الضربات بالقرب من حلب، والتي جاءت قبل يوم واحد فقط من زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لسوريا. 

كانت الضربات التي وقعت ليلة الأحد أول ضربات إسرائيلية مزعومة يتم الإبلاغ عنها في سوريا منذ الضربات التي استهدفت مطار حلب الدولي في وقت سابق من هذا الشهر.

قبل أيام قليلة من تلك الضربات، استهدفت غارات جوية إسرائيلية مزعومة منطقة حمص، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، وفقًا لتقارير سورية. وذكرت وكالة سبوتنيك للأنباء أن حرائق كبيرة اندلعت بالقرب من حمص وسط تلك الضربات. 

وفي مارس الماضي تم الإبلاغ عن غارة إسرائيلية بالقرب من دمشق.

دمشق إسرائيل هجمات جوية صواريخ دفاع جوي

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية