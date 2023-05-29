الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا اليوم الاثنين في الدوري المصري الممتاز

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة وجماهير القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، على إستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، اليوم الاثنين، في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: مصطفى شوبير
  • خط الدفاع: محمد أشرف – ياسر إبراهيم - محمود متولي - خالد عبد القتاح
  • خط وسط الملعب: أليو ديانج - عمرو السولية - محمد مجدي أفشة
  • في خط الهجوم: أحمد عبد القادر - أحمد القندوسي - محمد شريف

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

ستُذاع مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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ترتيب الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 59 نقطة، متفوقًا على بيراميدز صاحب الوصافة برصيد 55 نقطة.

بينما يتواجد فريق سيراميكا كليوباترا، تحت قيادة المدرب حلمي طولان، حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 31 نقطة، خلف الإسماعيلي صاحب المركز الحادي عشر بفارق نقطة واحدة فقط.

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