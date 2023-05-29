تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة فى جنوب سيناء

شهدت محافظة جنوب سيناء 4 هزات أرضية ضعيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة 4 هزات أرضية، كان أولها في الساعة الثانية عشرة و42 دقيقة بقوة 1.28 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 11.83 كيلومتر، على بُعد 26 كيلومترا من راس غارب، تلتها مباشرةً هزة ثانية بنفس المكان، بلغت قوتها 1.47 درجة على مقياس ريختر، وعمق 25.90 كيلومتر، وبعد نحو ساعة حدثت هزة أرضية ثالثة بقوة 1.04 درجة على بُعد 18 كيلومترا من مدينة نويبع.

وفي الساعة السادسة و49 دقيقة وقعت هزة أرضية رابعة على بُعد 15 كيلومترا من منطقة نبق، بقوة 1.12 درجة على مقياس ريختر.

وتعد هذه الهزات الأرضية ضعيفة ولا يُمكن الشعور بالهزات التي تكون قوتها دون الثلاث درجات على مقياس ريختر.