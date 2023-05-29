الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة فى جنوب سيناء

رسوم بيانية للزلزال
رسوم بيانية للزلزال ـ تعبيرية

شهدت محافظة جنوب سيناء 4 هزات أرضية ضعيفة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة 4 هزات أرضية، كان أولها في الساعة الثانية عشرة و42 دقيقة بقوة 1.28 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 11.83 كيلومتر، على بُعد 26 كيلومترا من راس غارب، تلتها مباشرةً هزة ثانية بنفس المكان، بلغت قوتها 1.47 درجة على مقياس ريختر، وعمق 25.90 كيلومتر، وبعد نحو ساعة حدثت هزة أرضية ثالثة بقوة 1.04 درجة على بُعد 18 كيلومترا من مدينة نويبع.

وفي الساعة السادسة و49 دقيقة وقعت هزة أرضية رابعة على بُعد 15 كيلومترا من منطقة نبق، بقوة 1.12 درجة على مقياس ريختر.

وتعد هذه الهزات الأرضية ضعيفة ولا يُمكن الشعور بالهزات التي تكون قوتها دون الثلاث درجات على مقياس ريختر.

الشبكة القومية للزلازل المعهد القومي للبحوث الفلكية المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة الهزات الأرضية رأس غارب

الأكثر قراءة

إحالة عاطل أنهى حياة سائق وأصاب آخر بالمقطم للجنايات

افتتاح دورة الطاقة الذرية التدريبية بمشاركة 8 دول عربية

تداول أسئلة امتحان الدبلومات الفنية على جروبات الغش

رئيس الوزراء يُوجه بالتوسع فى تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والذكية محليًا

افتتاح أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في مرسى علم

"الزراعة" تكشف تفاصيل خطة زراعة 4 ملايين فدان بمحصول القمح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

قاعدة جوية لـ"حزب الله".. هجمات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف دمشق

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية