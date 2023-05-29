الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

كتم نفسها حتى فارقت الحياة.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها المدمن بمنشأة القناطر

جريدة الدستور

تجري نيابة حوادث شمال الجيزة تحقيقات موسعة في قتل مسجل خطر لزوجته بمدينة منشأة القناطر بعد رفضها إعطائه المال لشراء المواد المخدرة التي يدمنها.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما قررت عرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

تلقى العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بقرية وردان في ظروف غامضة.

وانتقل رجال المباحث الجنائية بقيادة العقيد تامر صالح مفتش فرقة شمال أكتوبر، وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "هيام.ل." تبلغ من العمر 44 سنة، ووجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس المباحث توصلت إلى تورط الزوج، وأمكن ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة مشيرا إلى إدمانه تعاطي المواد المخدرة وأنه يطلب من زوجته المال لشراء المخدرات وبعد مشاجرات عديدة وسباب وضرب منه تعطيه ما تملك من أموال وفي يوم الواقعة أصرت على الرفض فانهال عليها بالضرب وكتم نفسها حتى فارقت الحياة. 

ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى وردان تحت تصرف النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وتقرير مفتش الصحة والطب الشرعي.

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