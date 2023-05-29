الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"شكاوى النواب" تناقش مقترحات بشأن إنشاء مراكز شباب وملاعب بالمحافظات

مجلس النواب
مجلس النواب

تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الاثنين، اجتماع لها برئاسة النائب عاطف ناصر، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من الاقتراحات، منها اقتراح بشأن إنشاء مراكز شباب وملاعب بالمحافظات.

كما تناقش اللجنة تطوير مركز شباب الشرابية – محافظة القاهرة، وكذلك إنشاء ملاعب بجوار مركز شباب عزبة أبو القاسم بقرية منقباد – محافظة أسيوط، بالإضافة الى إنشاء مركز شباب أو نادي رياضي بمنطقة بحري أبو تيج – محافظة أسيوط، وإنشاء مركز شباب نجع الملاقط بمركز أخميم – محافظة سوهاج.

كما تناقش اللجنة مقترحات بشأن إحلال وتجديد الملعب الخماسي بالنجيل بقرية سفلاق – مركز ساقلتة – محافظة سوهاج، وكذلك إشهار مركز شباب بقرية كفر حجاج – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية، فضلا عن مناقشة مقترح اخر بشأن استكمال بناء الدور الثالث بمركز شباب غزالة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، وكذلك إنشاء مركز شباب بقرية الحصوة بمركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

كما تناقش اللجنة مقترح بإعادة إنشاء مركز وملعب خماسي بمركز شباب سرسنا بمركز طامية – محافظة الفيوم، وإنشاء مركز شباب بقرية الجديدة بمركز رشيد- محافظة البحيرة.
ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، ومشروع قانون مقدم من النائبة ميرفت آلكسان و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2005 بإصدار قانون الضريبة على الدخل.

وكان قد وافق مجلس النواب خلال جلسة الأمس، على اتفاقيتان دوليتان في قطاع النقل البحري.

وتتضمن الاتفاقية الأولى، التي وافق عليها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحري (2006) وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

الاقتراحات والشكاوى الدكتور حنفي جبالي الضريبة على الدخل الصادر المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب عاطف ناصر

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