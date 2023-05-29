الأربعاء.. عرض" ملح الجبل" بمركز الثقافة السينمائية بشارع ش شريف

يقيم مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومى للسينما برئاسة المونتيرة "منار حسني" الأربعاء المقبل 31 مايو، أمسية سينمائية يعرض خلالها فيلم "ملح الجبل " للمخرج الراحل طارق الميرغني.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما وينتمي إلى نوعية الأفلام التسجيلية الطويلة، ويتناول حياة العمال بإحدى القرى في صعيد مصر وما يواجهونه من صعاب حتى يستخرجوا الملح من الجبل.

وكانت قد أشارت المونتيرة منار حسني في وقت سابق، إلى البصمات الهامة التي وضعها المخرج الراحل طارق الميرغني بالسينما التسجيلية والروائية من خلال مشواره الفني الحافل.

يشرف على اللقاء الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف.

جدير بالذكر أن العرض سيقام الأربعاء 31 مايو في تمام السابعة مساء بمركز الثقافة السينمائية 36 شارع شريف والحضور مجاني لجمهور ومحبي السينما.

شارك مركز الثقافة السينمائية 36 ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني بالعديد من الفعاليات الفنية بالاحتفالات المقامة بقصر البارون بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء حي مصر الجديدة وذلك بمشاركة إدارة المواهب والتعلم الذكي بقيادة الدكتور عز الرجال فاروق.

ويعتبر قصر البارون من أهم معالم حي مصر الجديدة وذلك لما يتمتع به من تاريخ ومعمار مميز وموقع فريد وطبيعة خاصة.

وشملت الفعاليات زيارة الضيوف للقصر وعرض فيلم "هاجس" بحضور المخرج القدير عاطف شكري وعقب العرض أقيمت ندوة للدكتورة سحر عبد العال طبيب واستشاري الصحة والارشاد الأسري تحدثت خلالها عن معني الصداقة والوفاء. ومفهوم الغيرة وكيفية الابتعاد عن تلك المشاعر.



