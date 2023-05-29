الأرصاد: مزيد من الاستقرار فى الأحوال الجوية.. والصغرى بالقاهرة 21 درجة (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا اليوم نشهد مزيدا من الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث نتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، مع وجود مرتفع جوي على سطح الأرض.

وأضافت «غانم»، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الاثنين، أننا سوف نشهد انخفاضا في درجات الحرارة بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات عن أمس.

الأجواء اليوم ستظل حارة على القاهرة الكبرى

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء اليوم ستظل حارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأيضًا محافظات شمال الصعيد، بينما نشهد أجواء شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، وأجواء ربيعية دافئة على المناطق التي تطل على البحر المتوسط.

ولفتت إلى أنه خلال فترة الليل مع غياب أشعة الشمس نشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل، والساعات الأولى من الصباح الباكر، والأجواء معتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية حيث تسجل الصغرى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.