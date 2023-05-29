الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية تطالب بسرعة إنشاء شركة المصريين بالخارج للاستثمار

دينا اسماعيل
دينا اسماعيل

أكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، الأهمية الكبيرة للقضايا التي استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى الاجتماع الذى عقده لمتابعة الإجراءات الخاصة لمتابعة تنفيذ مبادرة عدد من المصريين بالخارج لتأسيس شركة المصريين بالخارج للاستثمار.

وأشادت اسماعيل، في بيان لها، بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على حرص الحكومة على أن يكون لأبناء الوطن في الخارج فرصة للاستثمار في بلدهم، وسيكون لهم الأولوية في المشروعات التي يتم تنفيذها في مختلف قطاعات الدولة وأنّه سيتم تقديم مختلف أشكال وصور الدعم من جانب الحكومة في هذا الشأن.

وأشادت بترحيب رئيس الوزراء ودعمه لإنشاء هذه الشركة، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم وتوجيهه بعقد اجتماع يضم وزيرة الدولة للهجرة، ورئيس هيئة الرقابة المالية، والرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، ومسؤولي البنك المركزي، للاتفاق على الأمور الفنية التفصيلية الخاصة بإنشاء الشركة، وعرض نتائج الاجتماع لاتخاذ اللازم بشأن ظهور هذا الكيان المهم، ومساهمته في الاقتصاد الوطني مطالبة بالإسراع فى تنفيذ هذه المبادرة حتى يكون للمصريين بالخارج دورهم الوطنى فى استثمار أموالهم فى مختلف المشروعات الاقتصادية فى جميع المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.

وأكدت الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الأهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى يتمثل في تأسيس شركة استثمارية من أجل الترويج للفرص الاستثمارية التي تقوم الشركة بالعمل بها للمصريين في الخارج الراغبين في الاستثمار بمصر، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مشيدة بالرؤية الاستثمارية للشركة المتمثلة في الاستراتيجية الاستثمارية والأنشطة الاستثمارية، حيث تتركز الاستراتيجية في زيادة الحصيلة التصديرية، وتطوير الشركات المصرية، وتخفيض الفاتورة الاستيرادية، وكذلك رفع كفاءة الكوادر البشرية المصرية، فيما تتمثل الأنشطة الاستثمارية في الاستثمار في عدة مجالات وهي: الصناعة، والزراعة، والتكنولوجيا، والتجارة، والعقارات والسياحة.

ابناء الوطن في الخارج الاقتصاد الوطني البنك المركزي الترويج للفرص الاستثمارية الدكتورة دينا أحمد إسماعيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار

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