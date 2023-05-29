الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تناوبوا اغتصابها.. تأجيل محاكمة المتهمين بالتعدي على فتاة داخل شقة بعابدين لـ16 يونيو

اغتصاب فتاة
اغتصاب فتاة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 3 أشخاص بتهمة احتجاز فتاة والتعدي عليها داخل شقة أحدهم في عابدين، لجلسة 16 يونيو. 

 

تعود أحداث الواقعة بتلقي قسم شرطة عابدين، بلاغا من فتاة أفادت فيه بتعرفها على شخص ونشأت بينهما علاقة صداقة، واستدرجها إلى شقته ولكنها عقب دخولها فوجئت بأصدقائه واحتجزوها وتعدوا عليها، وتم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات صحة الواقعة وأن المجني عليها توجهت برضاها إلى أحد المتهمين ودخلت شقته، لكن هو وأصدقائه احتجزوها واعتدوا عليها، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات.

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