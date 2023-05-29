"إكسترا نيوز" ترصد معلومات عن معاهد الرعاية الفنية للتمريض بـ3 محافظات

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، تقريرًا حول معاهد الرعاية الفنية للتمريض بـ3 محافظات.

معلومات عن معاهد الرعاية الفنية للتمريض:

8 معاهد للرعاية الفنية بـ3 محافظات هي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية.

1450 طالبًا وطالبة بالمراحل الدراسية الخمس في كل المعاهد.

تجهيزات على أعلى مستوى بالمعاهد تضاهي التجهيزات العالمية.

المعاهد ستمتد لتغطي كل المحافظات تزامنًا مع التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تشمل 3 معاهد في بورسعيد، و4 معاهد بمحافظة الأقصر، ومعهد رعاية في فايد بالإسماعيلية.

توحيد زي الطلاب لتحسين المظهر العام بما يتماشى مع الهوية البصرية الجديدة لهيئة الرعاية الصحية.

توحيد زي هيئات التدريس بالمعاهد على مستوى المحافظات الثلاث.

وضع نموذج استرشادي للتجهيزات والإمكانات، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية.

مدة الدراسة 5 سنوات، ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على الإعدادية في نفس عام التقدم.

يتم القبول بالمعاهد طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد أعمال التنسيق.