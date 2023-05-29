بدأت من المدرسة.. تعرف على قصة حب ولي عهد الأردن والآنسة رجوة قبل زفافهما

تستعد الأردن جميعها لحفل زفاف ولى العهد الأمير الحسين بن عبد الله على الآنسة رجوة، وتصدرت الاستعدادات لحفل زفافهما والذي يقام اليوم الإثنين، محركات البحث على جوجل.

وللأمير الحسين بن عبد الله والأنسة رجوة قصة حب بدأت من المدرسة، حيث تحدث الأمير الحسين بن عبد الله، في وقت سابق عن بداية قصة الحب بينه وبين الآنسة رجوة، قائلًا: تعرفت على خطيبتي رجوة عن طريق إحدى زميلاتي من المدرسة".

وأوضح أنه لم يتحدث معها بعد تعارفهما لفترة، إلا أن أمرا حدث جعله يتذكرها فقرر السؤال عنها والتواصل معها قائلا فى تصريحات تلفزيونية من قبل: وهنا "صار النصيب".

وتابع: "أنا بعتبر حالي محظوظ لأنه مش كل يوم الواحد يتعرف على حد زي رجوة".

وفي أغسطس 2022، أعلنت العائلة المالكة الأردنية، العام الماضي أن ولي العهد الأمير حسين سيتزوج من رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف.. وسيتم الزواج في يونيو 2023 وبدأت في الظهور مع العائلة المالكية الأردنية بشكل متكرر خلال هذا العالم 2023.

رجوة هي ابنة خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز آل سيف وزوجته عزة السديري عائلة أخوال الملك سلمان بن عبد العزيز وولدت بالرياض في 28 أبريل 1994، وهي الأصغر بين أربعة أشقاء.

وحصلت رجوة على تعليمها الثانوي في المملكة العربية السعودية، قبل أن تنتقل إلى نيويورك في الولايات المتحدة، لإكمال تعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز. وحصلت على درجة البكالوريوس عام 2017.

وخلال فترة وجودها هناك، قامت برحلة ميدانية لمدة تسعة أيام إلى دبي في عام 2016، كجزء من الدراسة، وبعد ذلك، انتقلت إلى معهد الأزياء للتصميم والترويج في لوس أنجلوس، حيث حصلت على درجة أ.أ، تعيين احترافي، في الاتصالات المرئية في عام 2019. وعملت في لوس أنجلوس في شركة هندسة معمارية. ثم عادت إلى منزلها في الرياض للعمل في استوديو التصميم "Designlab Experience".