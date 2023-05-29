"المصرية للتغذية الطبية": دعم حكومي كبير للعلاج عن طريق التغذية الوريدية والأنبوبية

أكد الدكتور عمرو مطر أستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة رائد التغذية الوريدية والفمية ورئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى القصر العيني التعليمي رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية، أن الحكومة تقدم دعما كبيرا للعلاج عن طريق التغذية الوريدية والأنبوبية، مشيدا بمثل هذا الدعم لأن هذا العلاج يعد طوق نجاة للعديد من الأمراض المزمنة والخطيرة.

وقال خلال الدورة الثانية لمؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط (MEAPEN- 2023) في الأردن- إن الحكومة لديها استراتيجية واضحة وكبيرة من أجل مزيد من التقدم في هذا النوع من العلاج.

وأشار إلى أن مصر متقدمة للغاية في مجال طب التغذية العلاجية ولديها حوالي 4 أو 5 جمعيات، مشيرا إلى أن الجمعية المصرية للتغذية عقدت اتفاقية مع وزارة الصحة والسكان، وتم إدخال حوالي 25 وحدة تغذية بمستشفيات الصحة.

وكشف مطر عن أن هناك خطة مستقبلية أن تصبح كل مستشفى كبيرة تابعة لوزارة الصحة بها وحدة تغذية علاجية، منوها بأن الدولة المصرية تولي اهتماما بقطاع التغذية العلاجية منذ عام 1996، وحاليا تقدم المزيد.

ولفت إلى أن التغذية الوريدية والأنبوبية، ليس تخصصا جديدا على التغذية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالتغذية والتي تساهم في إنقاذ الحياة وخاصة في الأمراض المزمنة والخطيرة مثل السرطان وانسداد الأوردة الكبيرة.

ووصف مطر المؤتمر بأنه علامة وأمل وحلم سعينا إلى تحقيقه، حيث بدأت نواته العام الماضي في الإمارات، مشيرا إلى أن الدول المؤسسة هي مصر والإمارات والأردن والسعودية، وهذا العام دخلت لبنان وفلسطين، ونسعى إلى ضم جميع أعضاء جامعة الدول العربية.

ونوه رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية ورئيس الدبلومة المصرية الأوروبية للتغذية العلاجية في مصر بأن الهدف من المؤتمر تجميع الدول العربية ودول الشرق الأوسط في مؤتمر يختص بالتغذية العلاجية وعلاج المرضى بالغذاء.

وتابع أن الهدف الأساسي رفع مستوى التغذية وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، لافتا إلى وجود بعض الدول العربية التي ليس لديها المبادئ الأساسية للتغذية، وهناك دول عربية متقدمة في التغذية العلاجية ستساهم في توصيل الثقافة الغذائية على مستوى العالم العربي؛ لأن لديها كفاءات حقيقية.

وأكد مطر أن مؤتمر هذا العام ناجح جدا بحضور العديد من القامات من جميع الدول العربية، مشيدا بمستوى المحاضرات ومستوى المناقشات والجلسات التي تمت خلال فعالياته.

واختتمت مؤخرا، أعمال الدورة الثانية لمؤتمر اتحاد التغذية الوريدية والأنبوبية في الشرق الأوسط (MEAPEN- 2023)، برعاية الأميرة سناء عاصم، في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة مصرية من خلال وفد برئاسة الدكتور عمرو مطر أستاذ بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة - رائد التغذية الوريدية والفمية ورئيس وحدة التغذية العلاجية بمستشفى القصر العيني التعليمي رئيس الجمعية المصرية للتغذية الطبية.

واستعرض الدكتور عمرو مطر- خلال إحدى جلسات المؤتمر- أساليب التغذية السليمة للجسم السليم، مشيرا إلى أن هناك أخطاء ترتكب في علم الطب باسم التغذية بسبب عدم المعرفة العلمية لأساليب التغذية السليمة والمفيدة.

وشارك في المؤتمر أكثر من 200 مشارك من المتخصصين في الرعاية الصحية، بالإضافة إلى أكثر من 60 متحدثاً من نخبة الخبراء في هذا القطاع من مختلف دول العالم.

وناقش المؤتمر العديد من الموضوعات من خلال عدة ورش عمل تتناول أهمية التغذية الوريدية والمعوية في مراكز الاستشفاء والعيادات الخارجية والرعاية المنزلية، التي من شأنها تعزيز ممارسات التغذية السريرية داخل مؤسسات الرعاية الصحية والخدمات المجتمعية.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم، الدكتور عمرو مطر؛ لما قدمه من أبحاث ودراسات خلال فعاليات المؤتمر، فيما تم أيضا تكريم الدكتورة منال مصطفى بالقصر العيني الفرنساوي على ما قدمته من أبحاث وطرق للعلاج خلال جلسات المؤتمر.