في إفصاح للبورصة.. "تعليم" تستحوذ على جامعة تحت الترخيص والإنشاء بالقاهرة الجديدة

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة، الانتهاء من إجراءات الاستحواذ على جامعة في مرحلة الترخيص والإنشاء في القاهرة الجديدة.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنه بذلك وصلت ملكية تعليم في الجامعة إلى 32% من خلال المشاركة في زيادة رأسمال شركة اس بي للاستثمار، المالكة للجامعة بقيمة 300 مليون جنيه.

وأشارت إلى احتفاظ شركة تعليم بكامل حقها في إدارة الأمور التشغيلية والمالية للجامعة، منوهة إلى أنه تم الموافقة على ملف الجامعة من قبل وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للجامعات.

وأكدت الشركة، مواصلتها التركيز على النمو وتوسيع قاعدة المؤسسات التعليمية التابعة لها لتشمل جامعة واحدة عاملة بحصة استيعابية تصل إلى 12.350 طالب بالإضافة إلى جامعتين في مرحلة الترخيص والإنشاء من المخطط أن تكون قدرتهم الاستيعابية 22.500 طالب.

يشار إلى أن شركة تعليم لخدمات الإدارة، حققت صافي ربح بلغ 192.08 مليون جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية فبراير 2023، مقابل 139.48 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب مساهمي الشركة الأم من الأرباح خلال الستة أشهر نحو 190.39 مليون جنيه بنهاية فبراير، مقابل 138.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عامها المالي الماضي.

وسجلت الحصص غير المسيطرة أرباحا بقيمة 1.69 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل أرباح بنحو 1.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وارتفعت إيرادات التشغيل إلى 428.91 مليون جنيه خلال الستة أشهر، مقابل 334.07 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

وعلى أساس القوائم المستقلة، ارتفع ربح الفترة إلى 38.18 مليون جنيه، مقارنة بنحو 39.78 مليون جنيه أرباحاً في الفترة المقارنة.