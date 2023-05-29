الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

في إفصاح للبورصة.. أرباح "نهر الخير للتنمية" ترتفع 54% خلال الربع الأول من 2023

البورصة
البورصة

كشفت المؤشرات المالية المستقلة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية، عن الربع الأول من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 53.7%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها سجلت صافي ربح بلغ 3.25 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 2.11 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2022.

وارتفعت إيردات الشركة خلال الثلاثة أشهر إلى 25.52 مليون جنيه، مقابل 18.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية صافي ربح بلغ 35.94 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 30.06 مليون جنيه أرباحاً في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال العام الماضي إلى 146.02 مليون جنيه، مقابل 112.76 مليون جنيه في 2021.

بينما حققت نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية أرباحا مستقلة بقيمة 28.77 مليون جنيه في 2022، مقابل أرباح بلغت 22.16 مليون جنيه في 2021.

أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية خلال 2021، تحقيق أرباح بقيمة 30.06 مليون جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.


وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم، أنها حققت إيرادات بقيمة 112.76 مليون جنيه في 2021.

وكانت المؤشرات المالية للشركة أظهرت تحقيقها أرباحاً مستقلة بقيمة 22.16 مليون جنيه في 2021، مقابل أرباح بلغت 8.98 مليون جنيه في 2020.

قررت لجنة قيد الأوراق المالية، قيد تجزئة القيمة الإسمية لسهم الشركة العالمية للاستثمار والتنمية، من 5 جنيهات للسهم إلى 1 جنيه للسهم الواحد، ليصبح رأس مال الشركة المصدر والمقيد البالغ 54 مليون جنيه موزعا على  54 مليون سهم، بدلا من 10,8 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد ( بعد التعديل). 

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