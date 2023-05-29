الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

فتح باب تلقي طلبات الالتحاق للدراسة بموقع إعداد المفتين عن بُعد.. تعرف على التفاصيل

دار الإفتاء
دار الإفتاء

تقدم  دار الإفتاء نظامًا تأهيليـًّا وتدريبـيـًّا على إعداد المفتين عن بعد باستخدام تكنولوجيا التعليم الإلكتروني على الأسس العلمية الدقيقة، والمعايير التربوية الحديثة، مدته ثـلاث سنوات دراسية، وتـشرف على الموقع لجنة علمية مُشكَّلة من كبار علماء الأزهر الشريف.


وجاءت شروط القبول في البرنامج كالتالي .. 

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس من إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر أو ما يعادلها بتقدير جيد على الأقل.

2- أن يجيد التعامل مع الكمبيوتر. 

٣- أن يجتاز المقابلة الشخصية.

مستندات التقديم الإلكتروني:

1 - صورة شخصية.

2- صور المؤهل العلمي.

3- صورة شهادة الميلاد

٤- صورة بطاقة الرقم القومي للمصريين)، أو صورة جواز السفر لغير المصريين.

5- السيرة الذاتية...

مع ضرورة إحضار أصول المستندات أو مستخرج رسمي منها للاطلاع عليها فقط وذلك يوم المقابلة الشخصية.

تقدم طلبات الالتحاق إلكترونيا من خلال استمارة التسجيل 

https://iftaa-student-affairs.com/Applicants/Create

 

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