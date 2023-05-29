الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قبل ساعات من إحياء حفل زفاف أمير الأردن.. موقف طريف لـ تامر حسنى

تامر حسني
تامر حسني

نشر النجم تامر حسني، عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة من رحلته إلى المملكة الأردنية الهاشمية من إجل إحياء حفل غنائي ضمن مراسم حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن ،على الآنسة رجوة خالد السيف.

حفل زفاف أمير الأردن

ويشارك تامر في إحياء الحفل رفقة كل من الفنان أحمد سعد، والفنان راغب علامة وديانا كرزون، وزين عوض. ومن المقرر أن تقام احتفالية عقد قران الحسين بن عبدالله الثاني، الساعة 8 مساء اليوم باستاد عمان الدولي في المدينة الرياضية.

 

وعلق تامر على الفيديو وكتب: "بالصدفة لقيت الجروب الأردني العسل ده في الطيارة وكانوا بيمسوا عليا في الطيارة وبيغنوا من النهارده هدلعني بصوت عالي أوي.. روحت رايحلهم وقلبناها حفلة وسليتهم شوية لحد ما الطيارة اتملت ولميت الأجرة وطلعنا.. نورتوا مصر يا غاليين".

وطرح النجم تامر حسني، منذ أيام قليلة، البرومو الدعائي الخاص بفيلمه الجديد "تاج"، الذي من المنتظر طرحه بموسم عيد الأضحى.

البرومو تعدت نسب مشاهدته المليون ليكون من ضمن الأعمال المترقب طرحها من قبل الجمهور، خاصة أنه قارب على إنهاء تفاصيله الأخيرة من تصوير مشاهد وأعمال مونتاج وخلافه.

 

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