الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"شوجر دادي" لليلى علوي وبيومي فؤاد يواصل تصدر إيرادات شباك التذاكر

شوجر دادي
شوجر دادي

واصل فيلم "شوجر دادي" صدارته لإيرادات شباك التذاكر منذ إطلاقه بدور العرض المصرية، بداية من صباح يوم الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم ما بين عيدي الفطر والأضحى.

- إيرادات فيلم شوجر دادي

وحقق الفيلم أمس الأحد إيرادات بقيمة 241,530 جنيها لتصل كل الإيرادات منذ إطلاقه قبل خمسة أيام إلى 

مليون و670 ألفًا ويواصل الفيلم تواجده في دور العرض حتى موسم عيد الأضحى المبارك وما بعده وفقا للإقبال الجماهيري. 

- قصة الفيلم

 ويناقش فيلم شوجر دادي  فكرة المراهقة المتأخرة بين الأزواج، وإمكانية حدوث حمل لمرة جديدة بتفاصيل مختلفة عبر العديد من المواقف الكوميدية التي تتناول فكرة الاهتمام بالأبناء والأحفاد والمشاكل التي تحدث بينهم في إطار اجتماعي مبني على قصص متنوعة، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم ليلى علوي وبيومي فؤاد وحمدي الميرغني وتامر هجرس ومصطفى غريب ومحمد محمود ومي الغيطي وفرح الزاهد وجوهرة، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

وخلال الأيام الماضية طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي "شوجر دادي" "بوسترات" دعائية  للعمل الذي يخوض بطولته النجمة ليلى علوي والنجم بيومي فؤاد كما أطلقت البروموهات الترويجية التي تتميز بوجود الكوميديا في العمل.

- أغنية دعائية لـ" شوجر دادي" بصوت نانسي عجرم  

وحققت الأغنية الدعائية للعمل التي تحمل اسم "آخر إصدار" بصوت النجمة نانسي عجرم ردود أفعال قوية بين الجمهور عقب طرحها الأيام الماضية.

وتعد أغنية "آخر إصدار" أول أغنية للسوبر ستار اللبنانية نانسي عجرم في السينما المصرية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري، رؤية فنية محمد حامد، الميكس والماستر جان بيار بطرس.

وتواجد الفيلم في دور العرض لينافس 8 أفلام جديدة أخرى منها فيلم "رهبة" بطولة أحمد الفيشاوي، وفيلم "هارلي" بطولة محمد رمضان وفيلم "يوم 13" بطولة الفنان أحمد داود وفيلم "ابن الحاج أحمد" بطولة الفنان شيكو.

إيرادات فيلم شوجر دادي فيلم شوجر دادى شوجر دادي شباك التذاكر المصري

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