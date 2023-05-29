الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ندوات توعوية لـ"صرف الإسكندرية" خلال القوافل الخدمية بحي العجمي

ندوات توعوية لصرف
ندوات توعوية لصرف إسكندرية

شاركت شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في القافلة الخدمية بحي العجمي الكيلو 22 الصفا، بندوات توعوية للمواطنين عن كيفية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي والتخلص الآمن من المخلفات المنزلية.

كما تناولت القافلة عددًا من الأنشطة التوعوية والخدمية بأهمية الحفاظ على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة وعمل استقصاء رأي للمواطنين عن جودة الخدمات المقدمة من الشركة، وكيفية تطويرها والرد على جميع أسئلة واستفسارات الجمهور، وتم توزيع "بروشورات" تمثل رسائل توعية بأهمية ترشيد المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وإقامة ورش رسم للأطفال ومسابقات وتقديم جوائز تحفيزية للمشاركين.

كما تم توعية المواطنين بطرق الإبلاغ عن الشكاوي وتعريفهم برقم الخط الساخن 175 أو رقم الواتس أب ⁦+20 120 117 5175⁩، أو على صفحة الشركة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

فيما أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على دور التوعية في تنمية الوعي المائي ونشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه، والمحافظة على شبكات الصرف الصحي وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات الضخمة التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين، والحفاظ على البيئة من مخرجات عمليات المعالجة وكذلك غرس ثقافة المشاركة ومسؤولية الجميع في الحفاظ على ممتلكات ومشروعات الدولة لدى المواطنين لتأسيس جيل جديد واع وقادر علي تعديل السلوكيات والممارسات الخاطئة.

وكان قد تم أمس، تدريب العاملين في محطة رفع جرين بلازا علي إجراءات دخول الأماكن المغلقة وإنقاذ المصابين في إطار إستعداد المحطة لتجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM

وأكد اللواء محمود نافع رئيس صرف الإسكندرية، على توجيهات الشركة القابضة بشأن الالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية والإجراءات الاحترازية في مواقع العمل، حفاظا على العاملين باعتبارهم أهم موارد الشركة، وضرورة تدريبهم وتوعيتهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية التعامل معها.

وأضاف أن خطط السلامة والصحة المهنية تتضمن توعية العاملين وتدريبهم على التعامل مع جميع المخاطر المحتملة. 

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ندوات توعوية صرف الاسكندرية العجمي القوافل الخدمية شبكات الصرف الصحي المشروعات القومية رسائل توعية

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