الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية" تعرض أرقام مانشستر سيتى فى مختلف البطولات (فيديو)

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، "فيديو جراف" بعنوان "أرقام مانشستر سيتي في مختلف البطولات".

وأفادت من خلال الأرقام التالي:-

حقق 12 انتصارًا متتاليًا وهو ما لم يحققه أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

لم يخسر 24 مباراة متتالية منها 15 مباراة متتالية بالبريميرليج.

لم يخسر في 26 مباراة خاضها بملعبه بدوري الأبطال.

فاز على أرسنال ذهابًا وإيابًا ليحصد 6 نقاط في مواجهة منافسه المباشر.

سجل 94 هدفًا وتلقي 33 هدفًا هذا الموسم في البريميرليج.

عادل رقمًا قياسيًا بتسجيل 100 هدف على ملعبه بمختلف البطولات.

هالاند حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف سجلها لاعب في موسم واحد بـ36 هدفًا.

هالاند سجل رقمًا قياسيًا مع سيتي بتسجيله 52 هدفًا في مختلف المسابقات حتى الآن.

هالاند يفوز بجائزتي أفضل لاعب بالإضافة لأفضل لاعب شاب فى البريميرليج.

ويتطلع مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، كي يعادل رقمًا حققه ليفربول من قبل، فيما حقق الفوز في 5 من 6 مباريات لعبها خارج أرضه ضد أندية لندن هذا الموسم، حيث كان الاستثناء الوحيد خسارته على يد توتنهام هوتسبير بنتيجة 0-1.

بريميرليج مانشستر سيتى هالاند أرقام مانشستر سيتي

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