ضمن "حياة كريمة".. "الصحة" تطلق 6 قوافل طبية فى المناطق النائية اليوم

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن إطلاق 6 قوافل طبية لمدة يومين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدءًا من اليوم وتستمر لمدة يومين.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانٍ، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في المناطق التالية؛ مركز شباب أم مشاق مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، توماس 3 مركز إسنا بمحافظة الأقصر، الشهداء وادى النطرون بمحافظة البحيرة، شنرة البحرية مركز السنطة بمحافظة الغربية، مركز طبى عزبة ناصر مركز البساتين بمحافظة القاهرة، شلقام مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف، والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لصيدلية تتوافر بها كل الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.