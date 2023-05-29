اليوم.. "صناعة النواب" تناقش طلب بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية بأسوان

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب المهندس معتز محمود، اجتماع لها اليوم الاثنين لمناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب جمال عبيد بشأن تدني مستوى الخدمات في المنطقة الصناعية بمحافظة أسوان حيث إنها تعاني من سوء حالة المرافق وكذلك إنشاء منطقة صناعية لوجيستية للرخام والجرانيت في محافظة أسوان ما يفتح آفاقا جديدة للتصدير.

وتناقش اللجنة في اجتماعها طلب الاحاطة المقدم من النائبة هناء فاروق بشأن إقامة مدينة صناعية حديثة بمنطقة مدينة الأثاث بمحافظة دمياط.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة أميرة أبو شقة بشأن خطة وزارة الصناعة في استغلال المواد الخام المتوافرة في مصر لإنشاء مصانع تقوم على المواد الخام بدلا من تصديرها إلى الخارج بمبالغ زهيدة.

ويناقش مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة تعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.