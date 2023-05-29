الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى فى الغربية

لحوم فاسدة
لحوم فاسدة

تحفظت مديرية الطب البيطري بالغربية ، على 938 كيلو لحوم ودواجن، خلال الأسبوع الماضي ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

 

كان الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلف لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية و الإدارات البيطرية  بمراكز المحافظة، إحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، تنسيقا مع الجهات المعنية ، وتم رصد 938 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر  ولحوم غير صالح للاستهلاك الآدمى مجهولة المصدر جزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.

 

تم تحريز المضبوطات وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير محاضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
 

التحفظ فاتيكا كيلو لحوم ودواجن خلال الاسبوع الماضي غير صالحه

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