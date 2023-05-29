الإثنين 29 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: الاتفاق حول سقف الدين جاهز لطرحه على الكونجرس

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن الاتفاق النهائي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لرفع سقف الديون الأمريكية يتجه الآن إلى الكونجرس، داعيا "المجلسين إلى تمرير الاتفاق".

وقال بايدن في ظهور قصير أمام وسائل الإعلام في البيت الأبيض: "أعتقد أنها خطوة مهمة حقا إلى الأمام"، مضيفا، "إنه (الاتفاق) يزيل تهديد حدوث تعثر كارثي عن الطاولة".

وفي وقت سابق، توصل ممثلو الرئيس الأمريكي وأعضاء الكونجرس الجمهوريون، إلى اتفاق مبدئي يوم السبت، لرفع سقف الدين القومي للبلاد وخفض إنفاق الميزانية في المشاورات لمنع التخلف عن سداد الديون.

وبحسب Punchbowl News، فإن "الجمهوريين في مجلس النواب توصلوا إلى اتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين".

ويوم الجمعة، أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونجرس أن الولايات المتحدة قد تتخلف عن السداد في الخامس من يونيو المقبل، وليس الأول من يونيو، كما كان متوقعا في السابق.

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