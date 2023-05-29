بسبب تعنيف والده له.. انتحار طفل عقب ضربه لشقيقته الصغرى

اقدم طفل ذو 15 عاما علي الانتحار بعد تعنيف والده له عقب ضربه لشقيقته الصغرى بسوهاج.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد ورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي لمركز البلينا بوصول "السيد ع ا ت" 15 عاما طالب ويقيم دائرة المركز "جثة هامدة " إدعاء انتحار.

بسؤال والده أفاد " عزام ا ت" 54 عاما مأذون شرعي ويقيم بذات الناحية قيام نجله المذكور بالأقدام علي الإنتحار بتعليق نفسه بإيشارب يتدلي من نافذة غرفته بالمنزل بذات الناحية مما أدي لوفاته لمرور نجله بحالة ضيق أثر تعنيفه له عقب قيامه بضرب شقيقته الصغري الطفله "شيرين" 8 سنوات.

تم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.