الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى سوهاج

جثة
جثة

لقى شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بسوهاج أثناء مروره بمكان غير مخصص للمشاة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد  ورود بلاغ  لمركز البلينا بتحرير محضرًا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج يتضمن ورود اتصالًا تليفونيًا من ناظر محطة سكة حديد البلينا بأنه أثناء مرور القطار الروسي "القاهرة- نجع حمادي" بناحية دائرة المركز اصطدم بأحد الأشخاص حال عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتوفي. 

وتبين أنه يدعى "محمود. ر. ع" سن 23 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز،  وتم  نقل الجثة لمشرحة مستشفى البلينا المركزي وبسؤال والده "راشد. ع. ع" سن 53 عامًا، عامل زراعي، ويقيم بذات الناحية، 
بمضمون ما تقدم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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