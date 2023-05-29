الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 29 مايو 2023 لجميع مواليد الأبراج الفلكية

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 29 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

 

الحمل
مهنياً: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة. 
عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر.
صحياً: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت.

 

الثور
مهنياً: كن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعاً إيجابياً عنك.
عاطفياً: لا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فهذا قد يدفعك إلى الندم في فترة لاحقة. 
صحياً: خفّف عن كاهلك أحمال الآخرين، وانتبه لصحتك وسلامتك لتبقى قادراً على القيام بمهماتك.

 

الجوزاء
مهنياً: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلاً. 
عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعاً قبل تفاقمها.
صحياً: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.

 

السرطان
مهنياً: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.
عاطفياً: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام. 
صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، بل حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً.

 

الأسد 
مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.  
عاطفياً: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك.
صحياً: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة.

 

العذراء
مهنياً: نجاحك باهر، فأنت تبني أسساً صلبة كالصخر لن يقوى أحد على تدميرها. 
عاطفياً: دع قلبك يقرر واعط عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك فرصة التعبير عن مشاعره.
صحياً: لا تقع ضحية الاضطرابات النفسية العابرة ولا تتركها تتملكك فهي تسبب لك مشاكل كثيرة.

 

الميزان
مهنياً: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جداً.
عاطفياً: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.
صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

 

العقرب
مهنياً: لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية، فيما يفترض أن تهتم بما هو أكثر دقة. 
عاطفياً: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور. 
صحياً: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.

 

القوس

مهنياً: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول أن تفصل بين أمورك المهنية والعائلية.
عاطفياً: كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.
صحياً: ما تقوم به أخيراً بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجاباً على وضعك الصحي.

 

الجدي 
مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن تكون مستغلاً من قبل الزملاء.
عاطفياًك طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة.
صحياً: حان الوقت لتبرهن للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت عليه بالنسبة إلى وزنك.

 

الدلو
مهنياً: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة.
عاطفياً: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تماماً اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك.
صحياً: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية.

 

الحوت
مهنياً: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين.
عاطفياً: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء إليك.
صحياً: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة.

خبيرة ابراج عالمة فلك جاكلين عقيقي برج الحوت برج الحمل

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