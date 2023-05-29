قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم الإثنين 29 مايو 2023، لجميع مواليد الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل

مهنياً: تتعزز مكانتك كما اندفاعك وحبك للحياة، إنه اليوم المناسب للمغامرة.

عاطفياً: صارح الشريك بحقيقة إحساسك، فهو أدرى بما يجول في داخلك من مشاعر.

صحياً: لا تكلف نفسك أكثر من وسعها، وامنح الرياضة أكبر قدر ممكن من الوقت.

الثور

مهنياً: كن مستعداً لمرحلة جديدة في حياتك العملية، وهذا يترك انطباعاً إيجابياً عنك.

عاطفياً: لا تتسرع في اتخاذ القرارات المهمة، فهذا قد يدفعك إلى الندم في فترة لاحقة.

صحياً: خفّف عن كاهلك أحمال الآخرين، وانتبه لصحتك وسلامتك لتبقى قادراً على القيام بمهماتك.

الجوزاء

مهنياً: لا تطلق العنان لمخيلتك في معالجة الأمور، بل حكّم عقلك حتى لا تندم مستقبلاً.

عاطفياً: تتخلص من سوء تفاهم عابر مع الشريك، وتعالج الأمور سريعاً قبل تفاقمها.

صحياً: معالجة الأمور بحكمة وروية تبعد عنك أسباب الانفعال وفقدان الأعصاب.

السرطان

مهنياً: إذا تسلمت دفة القيادة في العمل، فعليك أن تثبت للجميع أنك جاهز وأهل للثقة.

عاطفياً: إذا كانت الشكوك في مكانها، فعليك أن تظهر الحقيقة إلى العلن حتى لا تلام.

صحياً: لا تعر انتقادات الآخرين انتباهاً ولا تدعها تثير أعصابك، بل حاول التلهي بأمور تفيدك صحياً.

الأسد

مهنياً: تتضاعف مكاسبك وتتحقق مطالبك وتحاول أن تجد وقت فراغ لتملأه بإنجاز جديد يحقق لك النجاح الأكيد.

عاطفياً: تبدي بعض ردات الفعل الإيجابية فتتحسن الأجواء وتزول الاضطرابات بينك وبين الشريك.

صحياً: لا يخلو الأمر من المرور بظروف صعبة، لكن التماسك ضروري في هذه الحالة.

العذراء

مهنياً: نجاحك باهر، فأنت تبني أسساً صلبة كالصخر لن يقوى أحد على تدميرها.

عاطفياً: دع قلبك يقرر واعط عقلك إجازة طويلة وامنح الشريك فرصة التعبير عن مشاعره.

صحياً: لا تقع ضحية الاضطرابات النفسية العابرة ولا تتركها تتملكك فهي تسبب لك مشاكل كثيرة.

الميزان

مهنياً: الحسم مطلوب في الفترة المقبلة، لأن التردد قد تكون له عواقب وخيمة جداً.

عاطفياً: عليك ان تقف إلى جانب الشريك، حتى يتمكن من تجاوز مشكلاته العائلية.

صحياً: عليك التذكر دائماً أن لا غنى عن الرياضة للمحافظة على الرشاقة.

العقرب

مهنياً: لا تهدر وقتك في معالجة أمور ثانوية، فيما يفترض أن تهتم بما هو أكثر دقة.

عاطفياً: عليك أن تلتقي الشريك في مكان هادئ، وهذا يساعد على توضيح الأمور.

صحياً: استشارة الطبيب بين وقت آخر ضرورية، ولا سيما مع التقدّم في السن.

القوس

مهنياً: اعترف بأخطائك فالاعتراف بالخطأ فضيلة، حاول أن تفصل بين أمورك المهنية والعائلية.

عاطفياً: كُن عاقلاً وتفادَ الجدال والدخول في نزاعات مع الشريك مهما تكن درجتها من الأهميّة أو السخافة.

صحياً: ما تقوم به أخيراً بالنسبة إلى اتباع حمية يرتد إيجاباً على وضعك الصحي.

الجدي

مهنياً: تتاح فرص كبيرة أمامك ولكن انتبه من أن تكون مستغلاً من قبل الزملاء.

عاطفياًك طموحك يسهل عليك الأمور العاطفية ويفتح أمامك مجالات كثيرة لكسب قلب الشريك بسرعة.

صحياً: حان الوقت لتبرهن للجميع أنك قادر على العودة إلى ما كنت عليه بالنسبة إلى وزنك.

الدلو

مهنياً: بوسعك الاطمئنان، يساهم الحظ في تهدئة الأمور وإحلال السلام والطمأنينة.

عاطفياً: في ما يتعلق بالحبيب انت مدرك تماماً اهتمامه واستعداده للوقوف الى جانبك.

صحياً: لا تعاكس الظروف ولا تجعلها تصيبك باكتئاب وعزلة تبقيك في أزمة نفسية.

الحوت

مهنياً: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين.

عاطفياً: تواجه تغييرات كثيرة، تصرف بذكاء ولا تقع تحت الانفعال والغضب لأن هذا مسيء إليك.

صحياً: الموازاة بين العمل والاهتمام بالصحة تبقيك في حالة ممتازة ومريحة.