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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرجاني ساسى: لن ألعب للأهلى.. وقد أعتزل فى الزمالك

فرجاني ساسي
فرجاني ساسي

أكد فرجاني ساسي لاعب الدحيل القطري، أنه لن يلعب للأهلي المصري في المستقبل.

وقال "ساسي"، في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الأولوية لديه حال العودة إلى مصر سيكون نادي الزمالك، وما دون ذلك فإنه لا يمانع اللعب لأي ناد في مصر إلا الأهلي.

وتابع أنه يرفض اللعب للأهلي حرصًا على جماهير نادي الزمالك والعلاقة القوية التي تربطه معهم.

وواصل أن وكيل أعماله أبلغه أثناء الرحيل عن الزمالك بوجود عرض من بيراميدز، لكنه وقتها كان اتخذ قراره باللعب في مصر للزمالك فقط أو الانتقال لناد في الخارج، حتى لو كان العرض من النادي المصري الآخر أعلى من ذلك الذي تلقاه من الخارج.

وكشف "ساسي" عن احتمالية اعتزاله كرة القدم إما فيلا الزمالك أو الصفاقسي التونسي.

وقال "ساسي": " سأعتزل في الزمالك أو الصفاقسي، وأتوقع أن يعتزل علي معلول بالأهلي أو الصفاقسي".

وتابع: "سمعت بمطالبات جمهور الأهلي من أجل ارتداء علي معلول شارة القيادة، والهجوم الذي يتعرض له بأنه لا يلعب مع المنتخب التونسي مثل الأهلي لكن الأمر مختلف".

وأتم: "أشعر بأن معلول ابن النادي الأهلي، فهو محبوب لدى الجماهير ويشعر بأنه مرتاح نفسيًا لذلك يجدد دائمًا".

فرجانى ساسى الاهلى الزمالك الدورى المصرى

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فرجاني ساسى: لن ألعب للأهلى.. وقد أعتزل فى الزمالك

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