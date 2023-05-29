الإثنين 29 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأركان الأوكرانية تعلن إسقاط 58 مسيرة من أصل 59 أطلقها الجيش الروسى

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

 أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إسقاط 58 مسيرة من أصل 59 مسيرة أطلقها الجيش الروسى ليلة الأحد.

ووفقا لبيانات محدثة نشرتها هيئة الأركان الأوكرانية عبر فيسبوك، فقد شنت روسيا الليلة الماضية هجوما واسعا آخر على أراضي أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار.. وتم تدمير 58 من أصل 59 من قبل المدافعين الأوكرانيين، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية" يوكرينفورم".

وأشارت الوكالة إلى أن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في مدينة كييف نتيجة الهجوم الليلي.

الأكثر قراءة

عمر خيرت: لا أرفض أغانى المهرجانات.. وأغنية "بنت الجيران" جميلة

مصرع شاب أسفل عجلات القطار فى سوهاج

ساسى: أؤيد موقف مصطفى محمد.. وحمدى فتحى أفضل لاعب وسط فى مصر

لجان السياحة تباشر عملها من الأراضى السعودية لمعاينة سكن الحجاج

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

بسبب تعنيف والده له.. انتحار طفل عقب ضربه لشقيقته الصغرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى