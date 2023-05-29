الأركان الأوكرانية تعلن إسقاط 58 مسيرة من أصل 59 أطلقها الجيش الروسى

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إسقاط 58 مسيرة من أصل 59 مسيرة أطلقها الجيش الروسى ليلة الأحد.

ووفقا لبيانات محدثة نشرتها هيئة الأركان الأوكرانية عبر فيسبوك، فقد شنت روسيا الليلة الماضية هجوما واسعا آخر على أراضي أوكرانيا، باستخدام طائرات بدون طيار.. وتم تدمير 58 من أصل 59 من قبل المدافعين الأوكرانيين، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية" يوكرينفورم".

وأشارت الوكالة إلى أن شخصا لقي مصرعه وأصيب اثنان آخران في مدينة كييف نتيجة الهجوم الليلي.