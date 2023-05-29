الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تدريب أكثر من 15 ألف إدارى لإرشاد ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

الحج
الحج

قدم مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج، دورات تدريبية وتأهيلية لأكثر من 15 ألف إداري ومرشد، ضمن الخطط التشغيلية لموسم حج 1444هـ، في تقديم الخدمات المميزة لضيوف الرحمن.

 

وأوضح نائب مدير عام المركز ياسر كردي - حسبما نقلت وكالة أنباء السعودية (واس)، أن استعدادات موسم حج لهذا العام انطلقت منذ وقت مبكر، حيث تم تقديم الدورات التدريبية والتأهيلية للإداريين والمرشدين، إضافة إلى تخصيص أماكن مهيئة ومجهزة لهم داخل المحطات الخارجية لاستقبال حافلات الحجيج وتقديم الخدمة لهم، والاستفادة من الأعمال المنفذة فى الأعوام السابقة، بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة وتطوير أدائها.


وأشار إلى أن المركز يعمل بمنظومة ذكية متطورة لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وأنه يعمل في كل عام على دعم أعمال إرشاد الحافلات بوسائل تقنية متطورة من خلال الأجهزة الذكية الموزعة على المرشدين، والتي تعمل بنظام الخرائط الجغرافية الدقيقة لتسهيل رحلة إيصال حافلة الحجاج لحظة الوصول لمراكز استقبالها بمدخل مكة المكرمة وحتى إيصالها لمقر السكن بآلية ذكية تضمن الوصول فى الوقت الزمنى المحدد.

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