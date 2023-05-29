الإثنين 29 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

استطلاع رأى يابانى: أكثر من 60% يعارضون انتخابات برلمانية مبكرة

البرلمان الياباني
البرلمان الياباني

أظهر استطلاع يابانى للرأى، أن أكثر من 60 في المائة من المشاركين فى الاستطلاع يعارضون إجراء انتخابات مبكرة قبل جلسة البرلمان الحالية المقرر عقدها نهاية يونيو.

 

يأتى استطلاع وكالة أنباء "كيودو" اليابانية وسط تكهنات بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا سيدعو إلى انتخابات مبكرة إذا تحسنت نسبة موافقة حكومته بعد اجتماع قمة مجموعة السبعة الذي عقد في هيروشيما.


وذكرت كيودو أن تصنيفات الموافقة والرفض لحكومة كيشيدا تغيرت قليلاً عن أبريل وبلغت 47.0 و35.9 في المائة، وكلاهما ارتفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية.


وردا على سؤال حول ما إذا كان يتعين على كيشيدا حل مجلس النواب بنهاية جلسة البرلمان الحالية في 21 يونيو لإجراء انتخابات، قال 60.6 في المائة من المستجيبين إنه لا ينبغي له ذلك، بينما أعرب 30.2 في المائة عن دعمهم لمثل هذه الخطوة.


وأظهر الاستطلاع أن 62.3 في المائة يعتقدون أن كيشيدا إما بشكل كبير أو إلى حد ما أظهر قيادة في اجتماع مجموعة السبع الذي حضره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شخصيًا لحشد المزيد من الدعم لبلاده في حربها ضد روسيا.


وبالمثل، قال 70.8 في المائة إن عقد القمة في هيروشيما وزيارة زعماء العالم، بمن فيهم زيلينسكي، إلى متحف هيروشيما التذكاري للسلام، كانت خطوات "مهمة" نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية.


وفي سياق متصل قال 40.9 في المائة إنهم يؤيدون الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم يليه 12.6 في المائة و8.8 في المائة قالوا إنهم يؤيدون حزب الابتكار الياباني المعارض والحزب الدستوري الديمقراطي المعارض الرئيسي في اليابان، على التوالي، في حين لم يؤيد 19.8 في المائة أي حزب سياسي.

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