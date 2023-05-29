إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى "رام الله"

أصيب شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، في مُحافظة "رام الله" وسط الضفة الغربية، واقتحمت قوات الاحتلال محافظة "جنين"، شمالا.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن شابين أصيبا برصاص قوات الاحتلال في قرية "المغير"، شمال شرق رام الله، ما أدى إلى إصابتهما، قبل أن تعتقل أحدهما (لم تعرف هويته بعد)، فيما نقل المصاب الآخر إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله.



وذكرت وزارة الصحة أن حالة المصاب الذي وصل مجمع فلسطين الطبي متوسطة، مبينة أنه أصيب في الفخذ والصدر.



وفي جنين، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة "عرابة".