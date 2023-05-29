"القومى للترجمة" يطرح النسخة العربية لكتاب "فلسفة البلاغة" لـ آى إيه ريتشاردز

صدر حديثا عن المركز القومي للترجمة، النسخة العربية لكتاب “فلسفة البلاغة”، من تأليف الناقد البريطاني آي إيه ريتشاردز، ترجمة وتقديم شكري مجاهد.

آي إيه ريتشاردز أو "إيجور أرمسترونج ريتشارذز سي إتش، والمعروف بـ آي إيه ريتشاردز، أديب وناقد وخطيب بريطاني، ساهم عمله في تأسيس النقد الجديد، وهي حركة شكلية في النظرية الأدبية أكدت علي أن القراءة المتأنية للنصر الأدبي، وخاصة الشعر، في محاولة لاكتشاف كيف يعمل العمل الأدبي، باعتباره عملا قائما بذاته ومرجعيا ذاتيا، أو كائن حي بذاته.

ومن أبرز مؤلفات الناقد “آي إيه ريتشاردز”، بجانب كتابه الصادر في نسخته عن المركز القومي للترجمة “فلسفة البلاغة”، والصادر لأول مرة بالإنجليزية عام 1936، مؤلفات: “معني المعني”، “تأثير اللغة علي الفكر وعلم الرمزية” وصدر عام 1923، “مبادئ النقد الأدبي” وصدر عام 1924، كتاب “النقد العملي” والصادر عام 1929 وغيرها.

ــ فلسفة البلاغة وبعث الحياة في موضوع قديم

في كتابه “فلسفة البلاغة”، والصادر في نسخته العربية عن المركز القومي للترجمة، يحاول “آي إيه ريتشاردز”، أن يبعث الحياة في موضوع قديم، فالبلاغة الغربية كما يبين “ريتشاردز” يجب أن تكون دراسة لحالات سوء الفهم وطرق معالجتها، ونحن في عراك مع سوء الفهم طوال حياتنا، ولسنا ندافع عن أية دراسة تصده عنا أو تزيله، بالطبع لا نملك في الوقت الحاضر وسيلة نقيس بها حجم خسائرنا ومقدارها في التوصيل كل حين.

وسيكون هدفا من أهداف هذا الكتاب أن تفكر في بعض الإجراءات التي لا بد منها في محاولة تقدير الخسائر.

كان “آي إيه ريتشاردز” يري أن الحجر الأساس الذي يقوم عليه سوء الفهم هو ما يسميه بـ “خرافة المعني الخاص”، أي الاعتقاد بأن للكلمة أو المفردة معني ثابتا مستقرا بصرف النظر عن السياق أو الاستعمال، تماما كما أن لكل إنسان اسمه الخاص الملازم له.

انتقد “آي إيه ريتشاردز” هذا التصور انتقادا لاذعا، وذهب إلي أن الكلمة المفردة ليس لها معني في ذاتها، بل هذ تستمد معناها مما يجاورها من كلمات أخري حاضرة في السياق أو غائبة عنه.

يقول آي إيه ريتشاردز: أن الكلمة المفردة التي تأتي معزولة عن بقية الكلمات المنطوقة أو المفترضة، ليس لها معني في ذاتها، شأنها شأن أية رقعة ملونة في لوحة لا تكتسب حجما أو مساحة ما لم توضع في إطار معين."