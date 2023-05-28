محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة فيتور بيريرا، طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، مساء غدا الأثنين، ضمن منافسات الجولة 27 المؤجلة من بطولة الدوري على ستاد القاهرة.

وحددت لجنة الحكام، الحكم محمد عادل لإدارة المباراة ويعاونه كلا من سمير جمال وخالد حسين والحكم الرابع هشام الفلال.

وسيكون حسام عزب حكمًا لتقنية الفيديو VAR ويعاونه هاني خيري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة من 23 مباراة بعد الفوز في 18 مباراة والتعادل في 5 مواجهات وعدم الخسارة في أي لقاء، ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 31 نقطة.