تامر هجرس: طول عمرى كان نفسى فى ولد لكن خلفة البنات نعمة

تحدث الفنان تامر هجرس، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "الحياة"، عن حياته الشخصية، وعن علاقته بزوجته وبناته.

وقال هجرس: "زوجتي مبتغرش عليا من هيفاء وهبي مثلًا، لكن ممكن تغير عليا من واحدة ماشية في الشارع، لما اشتغلت فيديو كليب مع هيفاء وهبي، مسألتنيش وكانت مبسوطة، لكن نتمشى في الشارع لو لقت واحدة شكلها عادي بصت لي بصة، تبقى هتتجنن".

وعن طبيعة علاقته بزوجته، قال هجرس: "بحس مراتي بنتي الكبيرة، عندي بنات كثير في حياتي، زوجتي وأختي وأمي وبناتي".

ولفت إلى أن هناك بعض الخلافات البسيطة بينه وبين زوجته بسبب اختلاف في طريقة التربية، وأنه لا يرفض أي طلب للبنات، بينما زوجته أكثر صرامة معهم، مردفا: "أنا أب لذيذ".

وأردف: "مبقولش للبنات كلمة لا، هم أصحابي وأصدقائي، وهم في سن هيتعلموا ويكملوا مشوار حياتهم".

وأكد أنه لا يمانع أن تعمل بناته في التمثيل، لكنهم لا يحبون التمثيل.

وكشف تامر أنه كان يتمنى أن ينجب ولد، ليسميه على اسم والده كمال، مردفا: "طول عمري كنت عايز ولد اسميه كمال على اسم أبويا، لكن أول ما جت تمارا، ومسكت صباعي خلاص، الرجل اللي عنده بنت مستحيل يفكر في ولد، البنات نعمة".