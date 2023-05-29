مقرر بـ"الحوار الوطنى": نناقش ملف حقوق الإنسان من كافة جوانبه

كشف أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، عن قانون حرية تداول المعلومات قبل مناقشته في جلسات الجوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأحد،:" نناقش ملف حقوق الإنسان من كافة جوانبه بما في ذلك حرية تداول المعلومات".

وأضاف أن القانون التزام دستوي لابد أن يحدث، والضوابط التي تحكم عملية التنفيذ ليس مسألة مفتوحة، والمتعلقة بالمصالح العليا للدولة والتعامل مع الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن القانون يقر أن البيانات والمعلومات ملك للشعب، متابعًا: "في حكم شهير لمحكمة القضاء الإداري بالزام المطابع الأميرية بنشر جريدة الوقائع المصرية والجريدة الرسمية وإتاحتها كجزء في الحق من المعرفة".