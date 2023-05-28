في ذكرى ميلاده.. قصة تعارف جورج سيدهم بزوجته

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، فقرة للاحتفال بذكري ميلاد الفنان جورج سيدهم.

وقالت الدكتورة ليندا مكرم، زوجة الفنان جورج سيدهم،:" جورج كان شخص طبيعي، وشخصيته لا تتغير، وبداخله طفل، وبسيط، وبداخله حنية وطيبة شديدة، وهادىء".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن نادية لطفي ودلال عبدالعزيز كانوا الأقرب له من الوسط الفني.

وكشفت عن قصة تعارفها على الفنان جورج سيدهم، قائله: "أن كنت مديرة صيدلية في نفس الشارع اللي عايش فيه جورج سيدهم، وفي مرة طلب دواء معين، مخصص لعضلة القلب وان قدرت اوفر الدواء بالصدفة، والدواء كان ناقص جداً".

وتابعت: "جورج سيدهم جاء للصيدلية ليشكرها، وبعدين عزم الأجزاخانة كلها على حفلة عشاء عشان مدفعش ثمن الدواء، وطلب رقم تليفوني ويدأنا نتكلم، وأن كنت بقول إن عيد ميلاد جورج بينشط السياحة في مصر ".