الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى ميلاده.. قصة تعارف جورج سيدهم بزوجته

جورج سيدهم
جورج سيدهم

خصص برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، فقرة للاحتفال بذكري ميلاد الفنان جورج سيدهم.

وقالت الدكتورة ليندا مكرم، زوجة الفنان جورج سيدهم،:" جورج كان شخص طبيعي، وشخصيته لا تتغير، وبداخله طفل، وبسيط، وبداخله حنية وطيبة شديدة، وهادىء".

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، مساء اليوم الأحد، أن نادية لطفي ودلال عبدالعزيز كانوا الأقرب له من الوسط الفني.

وكشفت عن قصة  تعارفها على الفنان جورج سيدهم، قائله: "أن كنت مديرة صيدلية في نفس الشارع اللي عايش فيه جورج سيدهم، وفي مرة طلب دواء معين، مخصص لعضلة القلب وان قدرت اوفر الدواء بالصدفة، والدواء كان ناقص جداً".

وتابعت: "جورج سيدهم جاء للصيدلية ليشكرها، وبعدين عزم الأجزاخانة كلها على حفلة عشاء عشان مدفعش ثمن الدواء، وطلب رقم تليفوني ويدأنا نتكلم، وأن كنت بقول إن عيد ميلاد جورج بينشط السياحة في مصر ".

مواد متعلقة

"خطة النواب": تعديلات قانون الدمغة لم تقترب من أسعار الخبز والسلع الأساسية

فخرى الفقى: ضريبة الدمغة تتعلق بـ"السيمون فيميه" ولا تمس البسطاء

"لم تأتي من فراغ".. عادل عبد الغفار: مصر رائدة في مجال التعليم العالي إفريقيًا

مدير مكتبة الإسكندرية يروى كواليس اللقاء مع الرئيس السيسى

باحث يبرز دلالات زيارة عمار الحكيم لمصر

خالد عكاشة: زيارة السيد عمار الحكيم لتطوير آفاق العمل العربى المشترك

عماد الدين حسين: التعليم مسئولية مجتمع كامل وهذا ما نود أن نبرزه فى الحوار الوطنى

"يوم هادئ".. إكسترا نيوز تنقل الصورة كاملة لأجواء الانتخابات التركية

الأكثر قراءة

"الدستور" تنشر خطة "ميكنة الصحة": ملف لكل مواطن.. والهدف أعلى خدمة

"إعلام بني سويف" تعلن الفائزين في مشروعات تخرج الكلية

حادث مروري ينهي حياة شاب في شبرا الخيمة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الدقهلية ترم ثاني 2023

الرئيس السيسى يبعث رسالة إلى أردوغان بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا

موعد عيد الأضحى 2023 فلكيًا ووقفة عرفات وعدد أيام الإجازات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أردوغان حسم الانتخابات الرئاسية بغالبية.. فهل تخسر تركيا المستقبل؟

رشا عبدالمنعم

«72 طريقة للقضاء على حب الشباب»

محمود خليل

التخدير بـ«الكلمة المقدسة»

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى